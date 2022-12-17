Зарплаты провизоров-технологов выросли за год на 7%

Рекрутеры подсчитали доходы провизоров-технологов в 16 городах России. Самые высокие зарплаты предлагают специалистам в Москве, самые низкие – в Волгограде.

Средняя рыночная заработная плата провизоров-технологов за год выросла на 7%, выяснил рекрутинговый сервис SuperJob, изучив в декабре 2022 года зарплатные предложения работодателей и ожидания претендентов в 16 городах России.

Рост доходов провизоров-технологов в этом году примерно такой же, как и у медицинских представителей. По данным исследования Gets experts, в 2022 году индексация зарплат сотрудников отделов продаж фармкомпаний в среднем по рынку составила 5–8%.

Рекордно высоким рост доходов провизоров-технологов был в «пандемийном» 2020 году – зарплаты выросли на 16%. Работники аптек вошли тогда в число лидеров по темпам роста зарплат на российском рынке.

В этом году прирост зарплат провизоров-технологов опережает инфляция (по данным Росстата, на ноябрь 2022 года годовая инфляция составила почти 12%).

Дороже всего ценятся провизоры-технологи в столичных регионах. В Москве средняя месячная зарплата специалиста составляет 80 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 65 тыс. руб. Самые бедные провизоры-технологи живут в Волгограде – им предлагают в среднем 45 тыс. руб.

Зарплатный максимум специалистов в Москве достигает 110 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 100 тыс. руб. В Воронеже, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Самаре и Уфе — 65 тыс. руб. В Волгограде максимальный уровень дохода специалиста – 60 тыс. руб.

По данным исследования SuperJob, подавляющее большинство претендентов на должность провизора-фармацевта – женщины (91%), почти все имеют высшее образование (98%). Средний срок работы кандидатов на последнем месте – примерно пять лет. Половина соискателей на момент размещения резюме находились в свободном поиске работы. 17% были готовы к переезду в другой регион ради интересного предложения о трудоустройстве.

Уровни зарплат провизоров-технологов, в рублях (с учетом профессионального опыта, спектра и уровня компетенций)

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Средняя зарплата I Начинающий специалист II С опытом от 1 года III С опытом от 2 лет IV С опытом от 2—3 лет Москва 50000—55000 55000—65000 65000—90000 90000—110000 80000 Санкт-Петербург 45000—50000 50000—57000 57000—75000 75000—100000 65000 Волгоград 28000—30000 30000—35000 35000—50000 50000—60000 45000 Воронеж 30000—33000 33000—40000 40000—55000 55000—65000 48000 Екатеринбург 35000—37000 37000—45000 45000—60000 60000—75000 55000 Казань 30000—35000 35000—40000 40000—55000 55000—67000 50000 Краснодар 32000—35000 35000—42000 42000—60000 60000—70000 50000 Красноярск 33000—35000 35000—43000 43000—60000 60000—75000 53000 Нижний Новгород 30000—32000 32000—37000 37000—52000 52000—65000 47000 Новосибирск 33000—37000 37000—43000 43000—60000 60000—75000 53000 Омск 30000—32000 32000—37000 37000—50000 50000—65000 47000 Пермь 30000—32000 32000—38000 38000—53000 53000—65000 47000 Ростов-на-Дону 30000—35000 35000—40000 40000—55000 55000—70000 50000 Самара 30000—32000 32000—37000 37000—50000 50000—65000 47000 Уфа 30000—32000 32000—38000 38000—53000 53000—65000 47000 Челябинск 30000—35000 35000—40000 40000—55000 55000—67000 50000

Источник: SuperJob

Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com

Наталья Маскина

pharmvestnik