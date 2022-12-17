Зарплаты провизоров-технологов выросли за год на 7%

Рекрутеры подсчитали доходы провизоров-технологов в 16 городах России. Самые высокие зарплаты предлагают специалистам в Москве, самые низкие – в Волгограде.
Средняя рыночная заработная плата провизоров-технологов за год выросла на 7%, выяснил рекрутинговый сервис SuperJob, изучив в декабре 2022 года зарплатные предложения работодателей и ожидания претендентов в 16 городах России.
Рост доходов провизоров-технологов в этом году примерно такой же, как и у медицинских представителей. По данным исследования Gets experts, в 2022 году индексация зарплат сотрудников отделов продаж фармкомпаний в среднем по рынку составила 5–8%.
Рекордно высоким рост доходов провизоров-технологов был в «пандемийном» 2020 году – зарплаты выросли на 16%. Работники аптек вошли тогда в число лидеров по темпам роста зарплат на российском рынке.
В этом году прирост зарплат провизоров-технологов опережает инфляция (по данным Росстата, на ноябрь 2022 года годовая инфляция составила почти 12%).
Дороже всего ценятся провизоры-технологи в столичных регионах. В Москве средняя месячная зарплата специалиста составляет 80 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 65 тыс. руб. Самые бедные провизоры-технологи живут в Волгограде – им предлагают в среднем 45 тыс. руб.
Зарплатный максимум специалистов в Москве достигает 110 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 100 тыс. руб. В Воронеже, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Самаре и Уфе — 65 тыс. руб. В Волгограде максимальный уровень дохода специалиста – 60 тыс. руб.
По данным исследования SuperJob, подавляющее большинство претендентов на должность провизора-фармацевта – женщины (91%), почти все имеют высшее образование (98%). Средний срок работы кандидатов на последнем месте – примерно пять лет. Половина соискателей на момент размещения резюме находились в свободном поиске работы. 17% были готовы к переезду в другой регион ради интересного предложения о трудоустройстве.
Уровни зарплат провизоров-технологов, в рублях (с учетом профессионального опыта, спектра и уровня компетенций)
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Средняя зарплата
|I
Начинающий
специалист
|II
С опытом
от 1 года
|III
С опытом
от 2 лет
|IV
С опытом от 2—3 лет
|Москва
|50000—55000
|55000—65000
|65000—90000
|90000—110000
|80000
|Санкт-Петербург
|45000—50000
|50000—57000
|57000—75000
|75000—100000
|65000
|Волгоград
|28000—30000
|30000—35000
|35000—50000
|50000—60000
|45000
|Воронеж
|30000—33000
|33000—40000
|40000—55000
|55000—65000
|48000
|Екатеринбург
|35000—37000
|37000—45000
|45000—60000
|60000—75000
|55000
|Казань
|30000—35000
|35000—40000
|40000—55000
|55000—67000
|50000
|Краснодар
|32000—35000
|35000—42000
|42000—60000
|60000—70000
|50000
|Красноярск
|33000—35000
|35000—43000
|43000—60000
|60000—75000
|53000
|Нижний Новгород
|30000—32000
|32000—37000
|37000—52000
|52000—65000
|47000
|Новосибирск
|33000—37000
|37000—43000
|43000—60000
|60000—75000
|53000
|Омск
|30000—32000
|32000—37000
|37000—50000
|50000—65000
|47000
|Пермь
|30000—32000
|32000—38000
|38000—53000
|53000—65000
|47000
|Ростов-на-Дону
|30000—35000
|35000—40000
|40000—55000
|55000—70000
|50000
|Самара
|30000—32000
|32000—37000
|37000—50000
|50000—65000
|47000
|Уфа
|30000—32000
|32000—38000
|38000—53000
|53000—65000
|47000
|Челябинск
|30000—35000
|35000—40000
|40000—55000
|55000—67000
|50000
Источник: SuperJob
Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com
Наталья Маскина
pharmvestnik