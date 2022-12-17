Минздрав утвердил форму бланка для онлайн-покупки рецептурных препаратов

Министерство здравоохранения утвердило форму документа для получения рецептурных лекарств от курьера в рамках эксперимента по онлайн-продаже таких препаратов. В сравнении с проектом приказа в документе появились новые графы с кодом заказа и продавцом.

Минздрав опубликовал форму документа для получения лекарственных средств для медицинского применения в рамках эксперимента по онлайн-продаже таких препаратов. Приказ ведомства № 768н от 28.11.2022 опубликован 15 декабря на официальном портале правовых нормативных актов. Он вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2026 года.

В форме документа будут указываться фамилия, имя и отчество получателя, его телефонный номер, адрес, дата и время доставки. Помимо названия препарата есть разделы для заполнения информации о лекарственной форме, дозировке, фасовке, количестве, цене и общей сумме. Также покупатель должен будет подтвердить, что у него нет претензий к аптеке или курьеру, расписавшись в соответствующей графе.

В сравнении с проектом приказа, который Минздрав опубликовал в октябре, в принятом документе появились новые графы. В бланке нужно будет указывать код заказа и продавца. При этом исчез пункт, где должен расписываться курьер.

В начале октября депутаты Госдумы приняли закон о проведении эксперимента сразу во втором и третьем чтениях. Он пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года.

В список препаратов, которые нельзя будет продавать онлайн, попали льготные лекарства. Также в перечень вошли препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также лекарства, имеющие температурный режим хранения ниже 15 градусов, спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта выше 25% и лекарства, изготовленные аптечными организациями.

Позднее Минздрав предложил исключить из эксперимента ряд лекарственных препаратов. Речь, в частности, шла о препаратах, действие которых направлено на усиление анаболических процессов в организме, являющихся антипсихотическими средствами, анксиолитиками, снотворными и седативными средствами, а также применяющихся для прерывания беременности.

Фото: ijeab/ru.freepik.com

Артем Косенок

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