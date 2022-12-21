Как должно быть организовано изготовление лекарств в аптеке?

Ключевым звеном в системе аптечного изготовления являются аптеки, поэтому сейчас, когда формируется нормативная база для этой сферы, в первую очередь необходимо учитывать позицию и потребности именно этих предприятий. Олеся Черепнина, руководитель департамента собственного производства в аптечной сети «Губернские аптеки», рассказала GxP News о том, чего фармацевты ждут от нового закона о возрождении производственных аптек, как аптечное изготовление помогает бороться с дефектурой и какие субстанции необходимы для полноценного развития этого сегмента.

Как вы оцениваете перспективы аптечного изготовления лекарств в России?

Это очень перспективное направление деятельности на фармацевтическом рынке нашей страны. Помимо удовлетворения потребностей медицинских организаций и представления эксклюзивной продукции в коммерческом сегменте розничной торговли, производственные аптеки могли бы взять на себя вопросы, связанные с решением проблем дефектуры некоторых жизненно важных препаратов для населения. Не полностью, конечно, но какой-то ее части точно. При наличии необходимых субстанций перечень препаратов, изготавливаемых на базе производственных аптек, может быть очень большим. И это, безусловно, способствует укреплению лекарственной безопасности региона, имеющего такую производственную базу.

Насколько аптечное изготовление лекарств может быть рентабельным для аптек?

В данном вопросе мы можем опираться только на собственный опыт коммерциализации собственного продукта. Следует отметить, что наши производственные аптеки всегда были сегментом большой аптечной сети, поэтому их развитие шло четко в логике развития всей сети в целом. Никто никогда не бросал их в одиночное плавание с задачей «как хотите, так и выживайте». Руководством предприятия была сформулирована идеология проекта. Она заключалась в том, что «Губернские аптеки» являются единственной аптечной сетью Красноярского края, в структуре которой были сохранены рецептурно-производственные отделы, а значит, и уникальные традиции ручного фармацевтического производства. Это позволяет аптечной сети, помимо большого ассортимента лекарственных средств, изготовленных промышленным способом, предоставить нашему потребителю эксклюзивный товар собственного производства, которого больше ни у кого нет. И линейка эксклюзивной продукции должна постоянно пополняться. Исходя из этой идеологии и началось развитие проекта, который получил название «Собственная торговая марка». Далее – комплекс мероприятий, который включал в себя инвестиции в производственную инфраструктуру и персонал, обучение «первостольников» обращению с продукцией собственного производства. Плюс развитие сегмента взаимодействия с медицинскими организациями в плане удовлетворения их потребностей. Все вместе это дало хороший коммерческий результат.

Как организован процесс изготовления лекарств в вашей сети?

Мы очень заинтересованы в развитии аптечного производства. Во-первых, ряд лекарств по индивидуальному рецепту невозможно произвести промышленным способом ввиду особенностей состава, переносимости организмом тех или иных веществ, учитывая склонность к аллергии, и других факторов. Во-вторых, это возможность удовлетворить запрос потребителя в период дефицита лекарственных средств. Например, в конце 2020 года в нашем регионе образовалась дефектура препарата «Эуфиллин», и наши производственные аптеки начали его изготовление. В период пандемии мы обеспечивали население жидкостью для рук с антисептическим эффектом, противовирусными препаратами собственного производства, средствами профилактики, такими как мазь «Кориза».

Изменит ли ситуацию в этой сфере недавно принятый законопроект об аптечном изготовлении лекарств?

Определенные новшества этот закон, конечно, вносит. Например, изготовление лекарственных препаратов из готовых лекарственных форм. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда в дефектуре оказываются детские формы лекарственных препаратов при наличии взрослых форм. Изготовление из «взрослой» таблетки необходимого количества «детской» позволяет снять эту напряженность.

Но закон не снимает тех ограничений, из-за которых когда-то сегмент производственных аптек в нашей стране пришел в упадок. Это возможность выпускать малыми сериями лекарственные средства в формах, аналогичных заводским. Этот фактор является самой серьезной преградой для развития производственных аптек.

Минпромторг России рекомендовал фармкомпаниям предусмотреть малые фасовки фармсубстанций для аптечного изготовления лекарств. В каких субстанциях потребность аптек сейчас наиболее высока?

Действительно, у ряда производителей заводская фасовка настолько объемна, что порой приходится приобретать субстанцию на несколько лет вперед. Например, рибофлавин, дерматол, аминокапроновая кислота, силденафил, цитраль (раствор спиртовой) и т. д. Для целей аптечного изготовления эти субстанции необходимы в объеме в среднем от 30-50 граммов.

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