Назначен новый президент «Канонфарма продакшн»

У фармдистрибьютора и производителя сменилось руководство. Вместо Мераба Кокеладзе, который ушел из жизни в 2021 году, президентом стал бывший руководитель постоянного представительства администрации Краснодарского края при Правительстве России Юрий Иванов, сообщает Vademecum со ссылкой на информацию о смене руководства, появившуюся в «СПАРК-Интерфаксе».

С 2015 года по апрель 2020-го Иванов был главой представительства администрации Краснодарского края.

На протяжении более 20 лет «Канонфарма продакшн» возглавлял Мераб Кокеладзе, основавший компанию. В январе 2021 года он скончался – предположительно, от осложнений COVID-19.

По данным компании, сейчас в ее портфеле более 300 наименований продукции. «Канонфарма продакшн» в 2017 году вошла в рейтинг самых быстрорастущих компаний РБК, а в 2020 году – в список системообразующих предприятий Минпромторга России.

gxpnews