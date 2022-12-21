Власти РФ утвердили новые проверочные листы для работников аптек

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения утвердила новые формы списков контрольных вопросов, ответы на которые демонстрируют соблюдение или несоблюдение обязательных требований в сфере обращения лекарственных средств. Соответствующий приказ был опубликован 19 декабря.

По сравнению с утвержденной в феврале версией проверочных листов, изменения коснулись списков вопросов об отпуске, передаче, реализации и продаже лекарственных средств (Приложение № 3 к приказу) и соблюдения лицензионных требований к осуществлению фармацевтической деятельности.

В Приложении № 3 появились вопросы для медицинских работников о правилах хранения, регистрации и учета рецептурных бланков, а также о правильности оформления рецептов на бумажных носителях. Нововведением также стали вопросы о соблюдении правил торговли лекарствами дистанционным способом.

В Приложении № 7 появился вопрос о наличии в организации лица, ответственного за внедрение и обеспечение системы качества хранения и перевозки лекарственных препаратов, а также об актуализации стандартных операционных процедур.

За исключением этих изменений, текст новых проверочных листов практически полностью повторяет действовавший ранее приказ № 1185.

gxpnews