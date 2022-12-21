Правительство поручило ввезти в Россию партию американского лекарства от оспы обезьян

Правительство Российской Федерации поручило ввезти в Россию 200 упаковок лекарства тековиримат американского производства, не зарегистрированного в РФ. Оно предназначено для оказания медицинской помощи больным оспой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение..

«В целях оказания медицинской помощи пациентам при заболеваниях, вызванных вирусами оспы, в том числе вирусом обезьяньей оспы, акционерному обществу „Фармацевтический импорт, экспорт” осуществить в 2022-2023 годах ввоз в установленном порядке не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием тековиримат (по торговому наименованию „Типокс”, капсулы 200 мг № 42, производитель SIGA Technologies, США) в национальной упаковке зарубежного предприятия-производителя в объеме 200 упаковок», – гласит документ.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, встречающееся в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, которые расположены около влажных тропических лесов.

«В России с начала вспышки оспы обезьян подтвердились два завозных случая заболевания. Обоих пациентов выписали из инфекционных медучреждений после полного выздоровления. Как отмечали в Роспотребнадзоре, цепочки заражений удалось избежать благодаря своевременной изоляции пациентов и оперативно принятым противоэпидемическим мерам», – отмечает издание.

Возможность ввоза в РФ лекарств в зарубежной упаковке была продлена до конца 2024 года.

gxpnews