Компания ООО «Сентисс Рус» вступила в Союз профессиональных фармацевтических организаций

В декабре 2022 года фармацевтическая компания ООО «Сентисс Рус» вступила в Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО).

В составе СПФО представлена товаропроводящая цепочка фармацевтического рынка: производители фармсубстанций и готовых лекарственных средств, тройка лидеров-дистрибьюторов, крупнейшие аптечные сети. Эта отличительная особенность СПФО позволяет выражать консолидированную позицию всех участников и секторов фармацевтического рынка.

«В настоящее время в СПФО входит 31 фармацевтическая компания, – отмечает исполнительный директор СПФО Лилия Титова. – И мы рады сообщить о вступлении в ассоциацию компании ООО „Сентисс Рус”, поставщика препаратов для лечения офтальмологических и ЛОР-заболеваний. Компания ведет свою деятельность на территории РФ с 1990 года и занимает ведущие позиции на рынке капель для лечения глазных болезней. Особенно отраден тот факт, что вступление новой компании произошло в юбилейный год для СПФО, в год 20-летия с момента основания. Ассоциация была создана для борьбы с контрафактом, но постепенно круг задач эволюционировал, и в настоящее время особое внимание уделяется совершенствованию нормативно-правового регулирования в отрасли. Для нас большая честь, что компании в течение 20 лет доверяют и продолжают доверять нам представлять их интересы».

«Российский фармацевтический рынок активно развивается, и ООО „Сентисс Рус” стремится расширять и углублять свое присутствие на нем, делиться экспертизой с партнерами и участвовать в разработке инициатив, направленных на его совершенствование», – сказала генеральный директор ООО «Сентисс Рус» Елена Платонова.

«Мы рады старту сотрудничества с СПФО. За 20 лет своего существования Союз зарекомендовал себя как активный участник рынка, представляющий интересы различных игроков отрасли, позволяющий обмениваться опытом и рассматривать актуальные вызовы и пути развития индустрии с разных точек зрения. Компания видит членство в СПФО важным элементом своей деятельности и вовлеченности в происходящие на рынке события. Наша компания на протяжении трех десятилетий является надежным партнером фармотрасли, мы высоко оцениваем ее потенциал, ставим перед собой амбициозные задачи по дальнейшему росту и развитию и надеемся, что вместе с СПФО и другими коллегами по профессиональному сообществу мы достигнем еще более впечатляющих результатов», – отметила Елена Платонова.

«Сентисс» – международная фармацевтическая компания, которая была основана в 1990 году в Индии и в настоящее время работает в восьми странах мира. Сегодня «Сентисс» – это компания с хорошо развитой производственной инфраструктурой и собственным исследовательским центром, производящая более 90 млн единиц лекарственных средств в год и обладающая широким портфелем препаратов для лечения офтальмологических, ЛОР- и ряда других заболеваний.

Уже более 30 лет «Сентисс» ведет деятельность на российском рынке, на сегодняшний день в штате компании около 150 сотрудников, которые работают в разных городах России. Компания играет важную роль на российском рынке офтальмологических препаратов и занимает второе место по обороту в денежном выражении в категории капель для лечения заболеваний глаз.

Компания уделяет внимание научно-просветительской работе, сотрудничая с ведущими офтальмологическими институтами и поддерживая проекты по повышению качества оказания медицинской помощи для специалистов.

Этичность бизнеса – одна из ключевых ценностей «Сентисс», именно поэтому компания активно реализует в странах присутствия благотворительные и социально значимые инициативы. В России уже более 10 лет действует программа «Зоркие сердца», в рамках которой компания взяла шефство над 27 школами-интернатами для детей с нарушениями зрения по всей стране, оказывая подопечным медицинскую, материально-техническую и социально-культурную поддержку.

gxpnews