ГК «ФармЭко» локализует препарат рисдиплам компании Roche

ГК «ФармЭко» локализует препарат Эврисди (рисдиплам) швейцарской компании Roche на своей производственной площадке «Добролек» в Москве.

Соответствующие изменения внесены в ГРЛС.

«Процесс локализации уже запущен. Начало продаж локализованного в РФ препарата запланировано на июль 2023 года. Выпуск препарата в России позволит избежать логистических сложностей и ускорить доступ к препарату для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА)», — отметил Михаил Степанов, генеральный директор фармдистрибьютора «ИРВИН», входящего в ГК «ФармЭко».

ООО «Добролек» — современное российское фармацевтическое предприятие, построенное и оснащенное в соответствии с международными и российскими стандартами.

Производственная площадка располагается в Москве и выпускает лекарственные препараты в следующих формах: таблетки, капсулы, растворы. Производственные мощности составляют более 10 млн упаковок в год.

«Добролек» основан в 2011 году. Входит в российскую фармацевтическую Группу компаний «ФармЭко» наряду с производственными компаниями «ЗиО-Здоровье» и «БиоДжет», а также фармдистрибьютором «ИРВИН».

«Эврисди» в РФ зарегистрировали в ноябре 2020 года. Рисдиплам вошел в перечень ЖНВЛП на текущий год. В январе этого года ФАС России согласовала предельную цену на рисдиплам на уровне 605,6 тысячи рублей за упаковку.

gxpnews