Главой Philips в России, Беларуси, Закавказье и Центральной Азии станет Роман Сабиров

На должность гендиректора Philips в России, Беларуси, Закавказье и Центральной Азии с 29 декабря назначен Роман Сабиров, сообщили в компании. На этом посту он сменит Максима Кузнецова, более пяти лет возглавлявшего это направление.

К команде Philips Сабиров присоединился 10 лет назад как бизнес-маркетинг-менеджер по ИТ-решениям в здравоохранении. Потом он был ответственным за консалтинг и долгосрочные стратегические проекты (новое направление для компании).

На протяжении четырех лет до настоящего времени Роман Сабиров совмещал сразу три должности – директора по стратегии, директора департамента по взаимодействию с государственными и общественными организациями, а также директора департамента комплексных проектов и консалтинга.

Сабиров отвечал за взаимодействие с представителями госорганов и руководителями высшего звена, развитие новых партнерств и запуск инновационных бизнес-моделей в регионе России, Беларуси, Закавказья и Центральной Азии, включающем в себя 11 стран.

До Philips Роман Сабиров более 12 лет работал в ряде международных компаний в области бизнес- и ИТ-решений для здравоохранения.

Максим Кузнецов присоединился к команде Philips в 2005 году. При его участии разработали новые для компании инструменты продаж медицинского оборудования, создали консалтинговую практику в России.

gxpnews