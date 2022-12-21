Экс-министр здравоохранения Коми возглавил Минздрав Запорожской области

Занимавший должность директора Депздрава военно-гражданской администрации Запорожской области Виктор Кучковой назначен советником Александрова. Сам Департамент здравоохранения реорганизован в министерство.

До назначения министром здравоохранения Республики Коми Александров работал в одной из структур Федерального медико-биологического агентства, был главным врачом сводного медицинского отряда. В апреле 2020 года специалист сменил на посту главы Минздрава Коми Викторию Филин – экс-главврача медсанчасти №38 ФМБА, проработавшую министром всего две недели.

После Александрова глава Республики Коми Владимир Уйба назначил и. о. министра здравоохранения региона Игоря Дягилева, бывшего главного врача Диагностического центра №3 Департамента здравоохранения Москвы. Причина отставки Бориса Александрова не уточнялась.

После включения в начале октября 2022 года в состав РФ четырех новых регионов началась их интеграция в российскую систему здравоохранения. Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказывал, что ведомство готовит нормативные акты об особенностях реализации программы госгарантий в новых субъектах и предстоит работа по сопоставлению списков врачебных специальностей для выдачи клиникам российских лицензий.