Производители намерены вернуть в российские аптеки онкопрепарат тамоксифен

Согласно ГРЛС, препараты с МНН тамоксифен также зарегистрированы у российских компаний «Фармасинтез-Норд», «ФП «Оболенское», «Верофарм» и «Новосибхимфарм», зарубежных Sandoz и Shreya Life Sciences. Тамоксифен показан при раке молочной железы, раке грудной железы у мужчин после кастрации, раке почки, меланоме, раке яичников и предстательной железы.

На сервисе Aptekamos представлены лекарства с МНН тамоксифен от компаний «Озон» (Тамоксифен), Sandoz (Тамоксифен Гексал), «Верофарм» (Веро-тамоксифен) и «Фармасинтез» (Синфен). Однако в аптеках Москвы и Московской области в настоящее время нет в наличии ни одного такого препарата.

По данным сервиса Aptekamos, Тамоксифен от «Озон» не производится. В компании объяснили Vademecum, что были перебои в поставках АФС для изготовления лекарства, в настоящее время вопрос решен, организация готовится возобновить производство своего Тамоксифена. Остальные компании не ответили на запросы издания, на сервисе отсутствует информация о причинах прекращения продаж и сроках поступления в аптеки их препаратов.

Дефицит тамоксифена наблюдается не только в Московском регионе. Например, на отсутствие препарата ранее также жаловались жители Челябинска.

По заявлению Росздравнадзора, препараты с МНН тамоксифен от отечественных производителей введены в гражданский оборот в достаточном количестве и продолжают поступать в аптеки России.

Согласно подсчетам DSM Group, за январь – октябрь 2022 года продано 966,65 тысячи упаковок препарата с МНН тамоксифен на 178,84 млн рублей, за аналогичный период 2021 года – 702,23 тысячи упаковок на 139,56 млн рублей. В ноябре-декабре 2021 года продано 145,36 тысячи упаковок препаратов с тамоксифеном на 31,59 млн рублей. Информация о закупках за аналогичный период 2022 года отсутствует.

В начале декабря сообщалось, что из московских аптек практически исчез препарат Трулисити (дулаглутид) от Eli Lilly, который используется больными с сахарным диабетом второго типа, и онкопрепарат Опдиво (ниволумаб) от BMS. В Swixx BioPharma (BMS передала этой компании свой бизнес после ухода из России) заверили, что в ноябре 2021 года в Россию поставили запланированное количество препарата для обеспечения нужд пациентов в первой половине 2022 года, а также подчеркнули, что предпринимают все необходимые шаги для обеспечения непрерывного доступа российских пациентов к препарату Опдиво и другим лекарствам из портфеля BMS. В Eli Lilly отсутствие препарата тогда никак не прокомментировали.

Фото: aptekiplus.ru

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