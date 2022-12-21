В утвержденный президентом закон о борьбе с картелями не включили необходимые полномочия ФАС

Президент подписал закон о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы для борьбы с картелями. Это один из трех законопроектов «антикартельного пакета», внесенных в 2019 году. Однако итоговый документ не дает ФАС ключевых полномочий, считает эксперт.

В начале декабря президент Владимир Путин подписал закон № 500-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Изменения направлены на совершенствование борьбы с картелями. Но итоговая версия закона не дает Федеральной антимонопольной службе необходимых для этого полномочий, считает заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС, а также бывший руководитель Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Как сообщает ФАС, благодаря изменениям служба сможет получать от проверяемых компаний и лиц объяснения, имеющие значение для осуществления контрольных функций. К тому же заказчик будет обязан предупреждать участника закупок, что он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в случае нарушения антимонопольного законодательства в части запрета на участие в ограничивающих конкуренцию соглашениях и согласованных действиях. В том числе закон регламентирует процедуру подачи заявлений о заключении соглашений или совершении согласованных действий для освобождения от административной ответственности или ее смягчения.

По мнению службы, изменения позволят усовершенствовать механизм выявления картелей, повысить практику сбора доказательств по таким делам, а также предотвращать планируемые антиконкурентные действия на социально значимых товарных рынках.

Однако в новом законе нет того, что планировалось изначально — полномочий службы по выемке документов, права получения рассекреченных результатов оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) по делам о картелях, доступа к сведениям об абонентах, налоговой и банковской тайне, пояснил Тенишев. «Это – как раз то, чего не хватает службе, если вдруг бы она захотела эффективно противодействовать картелям», — указал эксперт.

Документ был внесен в Госдуму в 2019 году, первое чтение состоялось в феврале 2020 года, после чего работа над документом затормозилась. Ко второму чтению правительство подготовило свои поправки, которые и исключили полномочия, указанные Тенишевым.

Еще два законопроекта из «антикартельного пакета» Государственная дума приняла в первом чтении. Речь о внесении изменений в ст. 178 Уголовного кодекса, ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса, а также о поправках в Кодекс об административных правонарушениях.

В документах совершенствуется и становится рабочей норма об уголовной ответственности за картели, устанавливается «оборотный» штраф за воспрепятствование антикартельным проверкам. «Но есть опасения, что оба этих законопроекта будут выхолощены во втором чтении. Желающих «поправить» законопроекты будет много. Сама же ФАС России вполне официально провозгласила курс на полную декриминализацию картелей», — указал Тенишев.

По его мнению, уже принятый закон не способствует выполнению поручений, данных президентом в 2017 году, – разработать проекты федеральных законов, направленных на своевременное выявление и пресечение деятельности картелей, а также на ужесточение уголовной и административной ответственности за такую деятельность. На оставшиеся в пакете законопроекты еще есть надежда, считает эксперт.

Маргарита Грошева

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