Росздравнадзор объяснил право действующих ИП открывать новые точки

Росздравнадзор дал разъяснения индивидуальным предпринимателям об открытии новых точек. Действующие ИП не лишаются этого права, но должны осознавать риски, поскольку пока нет решений Верховного суда, на которые могли бы ориентироваться контрольно-надзорные органы. Новые ИП смогут в рамках лицензии открыть только одну торговую точку.

Росздравнадзор дал разъяснения о дальнейших правилах работы ИП. В июле и августе они получили письмо от лицензирующего органа, в котором служба просит обратить особое внимание на пп. «д» п.4 Положения о лицензировании фармдеятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 547 от 31.03.2022. Он обязывает ИП вести деятельность строго по одному адресу.

«В постановлении правительства № 547 четко написано, что если сейчас соискателем лицензии является индивидуальный предприниматель, то он может заявить одно место осуществления деятельности. Но у нас уже работают более 1800 фармпредпринимателей, которые до выхода этого документа получили лицензии на несколько адресов. Их новое правило не касается: они могут продолжать открывать новые объекты», — рассказала начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Крупнова в ходе межрегиональной конференции «Фармпрозрение-2022», организованной ААУ «СоюзФарма», передает корреспондент «ФВ».

Однако в делах о правомочности таких действий ИП арбитражные суды занимают неоднозначную позицию. «Есть суды, которые подтвердили, что это правомочно, но и есть и другие примеры. Так, во Владимировской области суд заключил, что это неправильно: лицензия дана персонально предпринимателю, он и должен нести ответственность своим имуществом, в том числе за действия своих сотрудников», — пояснила она.

Крупнова добавила, что решений Верховного суда по таким поводам нет. Это обусловлено тем, что плановых контрольно-надзорных мероприятий не проводится, а жалоб на ИП в части нарушения обязательств со стороны их сотрудников не поступало. «Четко сказать, какая должна быть правильная тактика — иметь один объект или несколько — может только Верховный суд, — считает Крупнова. — Поэтому ИП самостоятельно определяет свои риски».

Даже принимая решение о разделении бизнеса, предприниматели чаще всего оставляют в его структуре ИП, поделилась опытом начальник юридическо-консалтинговой группы «АИП» Луиза Вознесенская.

«При наличии в одной компании ИП и ООО возникают признаки дробления бизнеса, на которые обращают внимание проверяющие органы. Среди них идентичность видов деятельности юрлиц, общие контрагенты и персонал, отсутствие деловой цели дробления бизнеса», — пояснила она.

Ранее «ФВ» писал, что письма от Росздравнадзора, говорящие об ограничении «один ИП — одна аптека», фарморганизации начали получать в июле. Уже 1 сентября Постановление Правительства РФ № 547 от 31.03.2022 «Об утверждении положения о лицензировании фармдеятельности» вступило в силу. СРО «Ассоциация независимых аптек» в конце сентября просила министерство об отмене ограничения «один ИП — одна аптека», а также о допуске таких организаций к дистанционной торговле. Минздрав просьбу не удовлетворил, ссылаясь на определение Конституционного суда № 441 от 04.10.2006. «Поскольку индивидуальный предприниматель является физическим лицом, то у него не может быть филиалов и представительств, дочерних и зависимых предприятий», — заявляют в ведомстве.

В поддержку индивидуальных предпринимателей выступил зам. главы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он назвал позицию Минздрава «откровенно говоря, странной».

Фото: Игорь Чунусов

Ольга Коберник

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