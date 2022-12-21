В Иркутской области при закупках СИЗ похитили из бюджета 90 млн рублей

В Иркутской области из бюджета похитили 90 млн руб. при закупках медицинских масок и респираторов. На скамье подсудимых оказались шесть человек, в том числе экс-министр здравоохранения области. Фигуранты получили условные и реальные сроки.

Кировский райсуд Иркутска приговорил бывшего министра здравоохранения региона Наталью Ледяеву к 6 годам 8 месяцам колонии общего режима. Женщину признали виновной в мошенничестве и хищении 90 млн руб. при закупках средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Всего по делу проходили шесть человек, которых обвиняли в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и сбыте фальсифицированных медизделий (п. «а» ч.2 ст.238.1 УК РФ).

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года глава регионального Минздрава, ее сын и ряд других фигурантов похитили из бюджета Иркутской области десятки миллионов рублей при поставках медицинских масок и респираторов. Фигуранты заключили муниципальные контракты с медицинскими учреждениями и региональным министерством здравоохранения, после чего поставляли медизделия, не прошедшие госрегистрацию, у них была фиктивная информация о характеристиках и производителе. Изначально ущерб оценивался в 40 млн руб.

Трем подсудимым суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 6 месяцев до 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях общего режима. Еще двум фигурантам – на срок от 5 лет 4 месяцев до 6 лет условно с испытательными сроками в 3 и 4 года. Суд также удовлетворил исковые требования представителей потерпевшей стороны о взыскании с осужденных причиненного ущерба.

Артем Косенок

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