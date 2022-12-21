Минздрав исключил из Госреестра четыре регистрационных удостоверения лекарств

Минздрав исключил из Госреестра четыре регистрационных удостоверения лекарств. Один из препаратов — «Гексикон Д», суппозитории для лечения инфекций половой сферы у детей. Данное лекарство, по данным Росздравнадзора, не поступало на российский рынок с 2019 года.

Из Государственного реестра отозваны четыре регистрационных удостоверения препаратов. Информация об этом размещена на сайте ГРЛС. Среди исключенных препаратов есть лекарства российского и зарубежного производства.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Один из отозванных препаратов — «Гексикон Д», суппозитории для лечения инфекций половой сферы у детей. На сайте производителя этого лекарства – компании «Нижфарм» – указано, что «Гексикон Д» снят с продажи. По данным Росздравнадзора, суппозитории не поступали в гражданский оборот с 2019 года. Остальные торговые наименования бренда «Гексикон» в виде вагинальных таблеток и суппозиториев для взрослых в реестре зарегистрированы.

Также компания Teva отозвала из реестра противоопухолевый препарат «Тризенокс» (МНН мышьяка триоксид). Лекарство, по данным сайта Росздравнадзора, так и не поступило в продажу в России.

Компания «Нижфарм» отозвала антиагрегантное средство «ТромбоМаг» (МНН ацетилсалициловая кислота+[магния гидроксид]). С этим МНН в реестре более 10 РУ препаратов зарубежного и российского производства.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«ТромбоМаг» (ацетилсалициловая кислота+[магния гидроксид]), таблетки, РУ — ЛП-003550 от 01.04.2016г.; «Тризенокс» (мышьяка триоксид), концентрат для приготовления раствора для инфузий, РУ —ЛП-004346 от 21.06.2017г.; «Никоретте» (никотин), резинки жевательные мятные, РУ — П N012587/01 от 02.08.2007г.; «Гексикон Д» (хлоргексидин), суппозитории вагинальные, РУ — ЛС-000185 от 19.02.2010г.

Вероника Догузова

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