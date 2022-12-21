Какие тенденции определяют развитие системы качества фармпроизводства

Алла Михайлова, директор по качеству НПО «Микроген»

В этом году компания «Нацимбио» заключила стратегическое партнерство с Евразийской академией надлежащих практик по совместному продвижению инноваций в области качества фармпроизводства. Международный отраслевой конкурс «GxP Профи» стал крупнейшим мероприятием, которое поддержал холдинг в рамках этого сотрудничества. Алла Михайлова, директор по качеству НПО «Микроген» (входит в «Нацимбио»), рассказала GxP News о ключевых тенденциях в области качества фармпроизводства, которые партнерам удалось выявить в этом году.

В чем заключается сотрудничество вашей компании с Евразийской академией надлежащих практик?

Продвижение инноваций в области качества фармацевтического производства и все связанные с ним инициативы являются приоритетом для нашей компании, поэтому партнерство с академией стало логичным продолжением нашей стратегии. В этом году оно включало целый спектр мероприятий. Например, совместно с коллегами мы подготовили серию обучающих вебинаров, в рамках которых определили актуальные темы из различных областей обеспечения качества на фармацевтическом производстве. Уверена, что они были полезны не только сотрудникам холдинга «Нацимбио», но и широкому кругу специалистов фармотрасли. И конечно, это конкурс «GxP Профи», который стал шикарной платформой для развития, взаимодействия и обмена опытом участников индустрии.

В этом году конкурс проводился впервые. Каковы ваши впечатления о нем?

Это мероприятие наглядно продемонстрировало, что мы не стоим на месте и можем развиваться, выходить на международную аудиторию, предлагая решения, которые будут далеко не последними в череде мировых инноваций. Благодаря конкурсу мы и вся отрасль увидели, что в текущих реалиях существуют новые, очень эффективные форматы для взаимодействия. Это действительно только начало, дальше можно организовывать выставки, специальные встречи, радио- или телепередачи и многое другое. Мы можем делиться своим опытом инноваций в области качества на широкую аудиторию, находить сподвижников и инвесторов. Можно сказать, что конкурс дал отрасли сильную мотивацию для генерации новых идей.

Какие актуальные тенденции в области качества фармпроизводства вам удалось зафиксировать в рамках сотрудничества с академией?

Наверное, я не ошибусь, если скажу, что главная тенденция сейчас – это цифровизация. Сегодня мы много слышим о том, что необходимо уходить от бумажных носителей, переводить системы полностью в электронный вид. Думаю, что это основной вектор развития для российских фармпредприятий, включая НПО «Микроген».

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