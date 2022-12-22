STADA входит в 10% лучших фармацевтических компаний в области устойчивого развития

STADA продолжает добиваться значительных успехов в реализации своей концепции устойчивого развития. Ведущая рейтинговая организация Sustainalytics, специализирующаяся на экологических, социальных и управленческих рисках (ESG) в декабре 2022 года зафиксировала новое продвижение STADA в рейтинге ESG-рисков.

STADA вошла в 10% лучших фармацевтических компаний, прошедших оценку Sustainalytics по всему миру с точки зрения ESG-рисков. Всего аудит проходили более одной тысячи фармацевтических компаний. Кроме того, STADA вошла в одну треть лучших компаний в мире исходя из оценки более 15 000 компаний.

Рейтинг Sustainalytics’ ESG Risk Ratings измеряет подверженность компаний ESG-рискам и управление ими. Система оценки Sustainalytics состоит из более чем 70 показателей.

Повышение рейтинга STADA в области ESG произошло вскоре после того, как компания впервые опубликовала глобальный отчет об устойчивом развитии, в котором подробно описывались мероприятия, которые STADA проводит по всему миру в целях оказания положительного влияния на людей и их здоровье, экономику и окружающую среду.

Приверженность STADA устойчивому развитию соотносится с миссией компании — заботиться о здоровье людей в качестве надежного партнера. В своем первом глобальном отчете об устойчивом развитии STADA подробно описывает многочисленные инициативы по поддержке Целей в области устойчивого развития ООН, которых придерживается компания в качестве члена Глобального договора ООН с 2021 года.

В своем отчете об устойчивом развитии за 2021 год компания публично обязалась снизить выбросы углекислого газа на 42% в период с 2020 по 2030 год, уже сократив выбросы парниковых газов с 2020 по 2021 год на 13%. STADA недавно завершила установку фотоэлектрических установок на двух производственных площадках во Вьетнаме.

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