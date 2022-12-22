ФАС помогла фонду «Круг добра» на 40% снизить стоимость закупаемых лекарств STADA входит в 10% лучших фармацевтических компаний в области устойчивого развития » Отменена регистрация четырех лекарственных препаратов Министерство здравоохранения Российской Федерации отменило государственную регистрацию и исключило из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) четыре лекарственных препарата. Минздрав 20 декабря опубликовал соответствующие документы на сайте госреестра. Это следующие препараты: – «ТромбоМаг» (ацетилсалициловая кислота + [магния гидроксид]), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 15,2 мг, 150 мг + 30,39 мг. Производитель – ООО «Хемофарм» (Россия). Фармакотерапевтическая группа – антиагрегантное средство. – «Тризенокс» (мышьяка триоксид), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл. Производитель – ООО «Хемофарм» (Россия). Фармакотерапевтическая группа – противоопухолевое средство. – «Никоретте» (никотин), резинки жевательные мятные. Производитель – «МакНил АБ» (Швеция). Фармакотерапевтическая группа – никотиновой зависимости средство лечения. – «Гексикон Д» (хлоргексидин), суппозитории вагинальные, 8 мг. Производитель – АО «Нижфарм» (Россия). Фармакотерапевтическая группа – антисептическое средство. Регистрация указанных лекарственных средств отменена на основании заявления от владельца регистрационного удостоверения на препарат или его уполномоченного представителя. Минздрав ранее отменил регистрацию «Никоретте» и еще пяти лекарственных средств. gxpnews