Отменена регистрация четырех лекарственных препаратов

Министерство здравоохранения Российской Федерации отменило государственную регистрацию и исключило из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) четыре лекарственных препарата. Минздрав 20 декабря опубликовал соответствующие документы на сайте госреестра.
Это следующие препараты:
– «ТромбоМаг» (ацетилсалициловая кислота + [магния гидроксид]), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 15,2 мг, 150 мг + 30,39 мг. Производитель – ООО «Хемофарм» (Россия). Фармакотерапевтическая группа – антиагрегантное средство.
– «Тризенокс» (мышьяка триоксид), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл. Производитель – ООО «Хемофарм» (Россия). Фармакотерапевтическая группа – противоопухолевое средство.
– «Никоретте» (никотин), резинки жевательные мятные. Производитель – «МакНил АБ» (Швеция). Фармакотерапевтическая группа – никотиновой зависимости средство лечения.
– «Гексикон Д» (хлоргексидин), суппозитории вагинальные, 8 мг. Производитель – АО «Нижфарм» (Россия). Фармакотерапевтическая группа – антисептическое средство.
Регистрация указанных лекарственных средств отменена на основании заявления от владельца регистрационного удостоверения на препарат или его уполномоченного представителя.
Минздрав ранее отменил регистрацию «Никоретте» и еще пяти лекарственных средств.