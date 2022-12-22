ФАС помогла фонду «Круг добра» на 40% снизить стоимость закупаемых лекарств

В 2022 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации помогла благотворительному фонду «Круг добра» на 40% снизить стоимость закупаемых лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Служба оказала фонду содействие в проведении переговоров с поставщиками 22 лекарственных препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями. Снижение цен по итогам переговорного процесса достигло в среднем 40% относительно первоначально предложенных фармкомпаниями фонду и до 49% относительно цен при ранее проводимых в России закупках», – говорится в сообщении.

Фонд «Круг добра» создан Указом Президента РФ от 5 января 2021 года № 16 для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими заболеваниями. Работа фонда позволяет, в частности, закупать для таких детей дорогостоящие препараты, которые пока еще не зарегистрированы в РФ, напомнили в ведомстве.

ФАС ранее предложила изменить механизм перерегистрации цен на дефицитные препараты.

gxpnews