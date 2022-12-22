Для терапии бронхиальной астмы стал доступен первый ингаляционный циклесонид

В начале декабря компания «ПСК Фарма» зарегистрировала препарат «Асмалиб Эйр». Это первый российский и единственный на отечественном рынке препарат на основе ингаляционного топического глюкокортикостероида циклесонида. Минимальный размер частиц действующего вещества обеспечивает высокую респирабельную фракцию, а также оптимальное соотношение высокой клинической эффективности и минимальных доз для пациента. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Циклесонид используется для снижения степени выраженности воспаления дыхательных путей у пациентов с бронхиальной астмой. При его регулярном применении формируется положительный накопительный эффект: проявления заболевания уменьшаются, дыхание облегчается, а риск обострения бронхиальной астмы снижается», – говорится в сообщении.

«Асмалиб Эйр» представляет собой экстрамелкодисперсный аэрозоль, что отличает его от прочих гормональных ингаляционных препаратов. Он выпускается в трех дозировках: 40 мкг/доза, 80 мкг/доза и 160 мкг/доза и предназначается для ежедневного применения у взрослых и подростков в возрасте от 12 лет для лечения бронхиальной астмы. В зависимости от соматического состояния пациента, текущей сопутствующей терапии и особенностей течения заболевания лечащий врач может рекомендовать к применению ту или иную дозировку. Препарат стал десятым, юбилейным в линейке дозированных аэрозолей для ингаляций, выпускаемых компанией «ПСК Фарма».

gxpnews