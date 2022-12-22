В Москве необходимыми ЛП обеспечат более 80% онкобольных

Офсетные контракты после выхода производства на полную мощность позволят столице более чем на 80% обеспечить пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями «высокоэффективными и качественными» препаратами российского производства. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Недавно правительство Москвы приняло решение о проведении очередного электронного конкурса на заключение офсетного контракта на поставку лекарственных препаратов, в том числе по онкологическому и онкогематологическому профилю. Распоряжение по данному вопросу подписал Сергей Собянин. Подобные контракты очень важны и полезны как для города, так и для самих производителей. Их плюсы очевидны: городские власти гарантируют стабильную закупку лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы, в столице будет организовано новое высокотехнологичное производство, которое позволит не зависеть от зарубежных поставщиков и обеспечит жителей новыми рабочими местами. Например, после выхода производства на полную мощность в течение ближайших лет офсетные контракты позволят более чем на 80% обеспечить современными российскими препаратами пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями», – сказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее правительство Москвы заключило пять офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 млрд рублей. Из них четыре предусматривают организацию производства лекарств и изделий медицинского назначения, один – производство детского питания. Сейчас три производства введены в эксплуатацию, начались поставки продукции для городских нужд.

«В этом году Москва одобрила проведение 11 конкурсов на право заключения офсетных контрактов. Из них пять относятся к фармацевтической отрасли. Победители конкурсов вложат не менее 5,5 млрд рублей в локализацию предприятий по производству жизненно важных лекарственных препаратов более чем по 80 международным непатентованным наименованиям», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва стала первым регионом в России, который досрочно – на три года раньше установленного срока – перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака, подчеркнули в мэрии.

gxpnews