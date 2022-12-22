В ОЭЗ «Технополис „Москва”» досрочно завершилось строительство фармзавода

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис „Москва”» досрочно завершено строительство высокотехнологичного комплекса по разработке и производству лекарств, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Компания «Брайт Вэй Индастриз» завершила строительство нового научно-производственного комплекса полного цикла.

«Москва уже много лет ведет системную работу по импортозамещению и локализации важнейших производств на своей территории. Новый завод – одно из 17 высокотехнологичных предприятий, которые сегодня строятся на площадке „Алабушево”. Площадь научно-производственного комплекса составляет около трех гектаров. В реализацию проекта компания инвестировала 3,4 млрд рублей», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Завод будет выпускать препараты для лечения дыхательной и костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, противомикробные лекарства и другие медикаменты.

«Всего планируется выпускать свыше 80 наименований жизненно важных лекарственных препаратов. При этом на предприятии будут не только производить, но и разрабатывать новые лекарства. На заводе смогут работать более тысячи человек», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

С первого квартала 2023 года компания планирует запустить крупные производственные линии и цеха. Выпускаемая продукция будет поставляться в государственные медицинские учреждения.

«Новый научно-производственный комплекс, который появился на площадке „Алабушево”, станет еще одним представителем активно развивающейся на территории особой экономической зоны столицы отрасли медицинского оборудования и биофармы. Компании из ОЭЗ Москвы, работающие в этой сфере, ежегодно наращивают объемы производства и инвестиций в собственный бизнес», – заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис „Москва”» Геннадий Дегтев.

gxpnews