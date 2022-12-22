«Круг добра» обеспечил лекарствами почти 5000 детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями

Фонду «Круг добра» удалось обеспечить лекарственными препаратами почти 5000 детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями. Об этом в ходе конференции «Социальное партнерство в интересах детей с тяжелыми заболеваниями» в Общественной палате РФ заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.

«Вот уже почти два года прошло с момента, как фонд начал свою работу. В настоящий момент он обеспечил лекарствами около 5000 детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями. На их лекарственное обеспечение было направлено примерно 94 млрд рублей», – цитирует Ткаченко ТАСС.

По его словам, в перечне фонда 59 заболеваний, он постоянно пополняется. Фонд создал коммуникационную площадку «Круг друзей», объединяющую несколько десятков некоммерческих организаций.

Как стало известно ранее, в 2022 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации помогла фонду «Круг добра» на 40% снизить стоимость закупаемых лекарств.

gxpnews