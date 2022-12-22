Московский поставщик медоборудования «ЮМед» выиграл иск против одноименной казанской компании

С казанской «Юмед» также взыскали пошлину за судебные расходы в размере 6 тысяч рублей. «Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба», – указано в документах суда.

Иск московской компании «Юмед» к одноименной казанской компании Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству 17 сентября 2022 года. Затем иск был передан в Арбитражный суд ХМАО.

В столичной компании сообщили Vademecum, что «в целях урегулирования спора в досудебном порядке в адрес «Юмед» (город Казань) было направлено требование о прекращении использования фирменного наименования (досудебная претензия), но было оставлено последним без ответа и удовлетворения, что и послужило основанием для предъявления искового заявления в суд».

Московское ООО «Юмед» зарегистрировано в ноябре 2016 года. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году компания выручила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 91 млн рублей. Юрлицо на 100% принадлежит Сарварбеку Турдыбекову, который также владеет ООО «Максимед» (оптовая торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях).

Компания «ЮМед» имеет 13 филиалов и более 40 медицинских представителей в западной части России с населением более 100 млн человек. Среди клиентов компании – Детский ортопедический научно-исследовательский институт им. Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге, Северный медицинский центр им. Н.А. Семашко в Архангельске, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах и другие клиники (всего, по оценкам компании, около 1,5 тысячи медорганизаций). «ЮМед» сотрудничает с более чем 60 зарубежными и отечественными производителями, например, с немецкими KARL STORZ и BBraun, российским ООО «Орто-Сервис».

Региональное ООО «Юмед» зарегистрировано в Казани в июне 2021 года. Компания на 66,67% принадлежит Юлии Бусыгиной, оставшиеся 33,33% – у Радика Ахметшина. Также Ахметшину принадлежат ООО «Адалат Фарм» и ООО «Осирис» – обе организации занимаются оптовой торговлей фармацевтической продукцией.