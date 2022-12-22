ICER: стоимость окрелизумаба от рассеянного склероза завышена в два раза

Специалисты ICER проанализировали эффективность и целесообразность установленных цен на моноклональные антитела натализумаб (Тизабри от Biogen), окрелизумаб (Окревус от Roche), ublituximab (разработано TG Therapeutics), ритуксимаб, сипонимод (Кайендра от Novartis), диметилфумарат (Текфидера от Biogen), финголимод (Гилениа от Novartis), озанимод (Зепозия от BMS), ponesimod (Ponvory от J&J) и терифлуномид (Абаджио от Sanofi).

Как заявили в ICER, клинических данных для анализа эффективности моноклональных антител недостаточно, поэтому специалисты института установили один диапазон цен для всех смоделированных моноклональных антител. На взгляд экспертов, приемлемая стоимость годовой терапии препаратами с МНН ublituximab, натализумаб и окрелизумаб должна составлять от $16,5 тысячи до $34,9 тысячи.

В настоящее время стоимость годового курса лечения препаратом Окревус в США составляет $65 тысяч, натализумабом – $28,4 тысячи, на ublituximab цена пока не установлена, так как препарат является экспериментальным и официально к применению не одобрен.

Согласно осеннему отчету ICER, в котором оценивались препараты от ожирения, наиболее приемлемым с точки зрения затрат является phentermine+топирамат, притом что установленная на препарат цена ниже предлагаемой ICER. Сейчас стоимость годового курса Qysmia составляет $1,46 тысячи, тогда как ICER считает наиболее приемлемой цену от $3,6 до $4,8 тысячи. А вот цена на семаглутид от Novo Nordisk, наоборот, завышена в два раза, считают специалисты ICER.

По данным Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом, в России в настоящее время проживает более 150 тысяч пациентов с рассеянным слерозом. О том, как организовано лекарственное обеспечение и терапия пациентов с этим заболеванием в России, – в материале Vademecum.