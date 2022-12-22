Фонд НТИ вложил 325 млн рублей в разработчика цифровых операционных MVS

По словам гендиректора МVS Андрея Кобеца, инвестиции будут направлены на дальнейшее развитие продуктов компании – интегрированной операционной и умной реанимации MVS, мультимедийной библиотеки хирургических вмешательств Medikt. «Финансовая поддержка будет оказана перспективным продуктам, находящимся в разработке: мобильные версии решений, терминал для карет скорой помощи, медицинский портативный медиацентр. В ближайших планах MVS – масштабирование сети продаж и производства, выход на рынок СНГ и стран Ближнего Востока», – отметил Андрей Кобец.

Medical Visual Systems основана в 2015 году. В портфеле компании – линейка решений в области комплексных систем телемедицины, а также ПО собственной разработки для планирования загрузки операционных, создания видеоархивов операций, видеоменеджмента внутри операционной и оперблоков.

Флагман MVS – умная операционная MVS Vega. Решение представляет собой единое хирургическое рабочее пространство, снабженное системой визуализации и управления многофункциональным хирургическим оборудованием. Комплекс обеспечивает непрерывность процессов оказания медицинской помощи, снижая риски и простои и повышая безопасность процедур в целом.

По состоянию на 2022 год компания реализовала более ста успешных проектов в частных и государственных медучреждениях в 16 городах России, в том числе в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Республике Беларусь.

Выручка ООО «Медицинские системы визуализации» в 2021 году оценивается в 523,3 млн рублей.

Венчурный фонд НТИ запущен РВК в 2018 году при участии Инфрафонда РВК. Венчурный фонд находится под управлением частной инвестиционной компании Kama Flow и инвестирует в российские deep tech проекты на ранних стадиях. В числе приоритетных направлений – искусственный интеллект, технологии анализа и хранения больших данных, микроэлектроника, новые материалы и передовые производственные технологии. Объем фонда составляет 3,5 млрд рублей.

В декабре 2020 года фонд вложил 180 млн рублей в проект «Цельс» – платформу для поддержки принятия врачебных решений в области радиологии и онкологии.