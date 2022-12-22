«Медси» зарегистрировала программу облигаций на 50 млрд рублей

Начало специальной военной операции может негативно сказаться на развитии отрасли и выручке группы от основной деятельности, говорится в проспекте ценных бумаг «Медси». Среди рисков там называют рост инфляции, снижение покупательской способности и уход из страны международных компаний – крупных клиентов ДМС. Пациенты же на фоне сокращения доходов переходят из коммерческой медицины в сегмент ОМС, говорится в документе.

При этом основным источником выручки для частных клиник остаются прямые платежи и ДМС, а в программе ОМС доля всех частных клиник занимает не более 10%.

Среди своих сильных сторон в «Медси» называют узнаваемость бренда, сбалансированный портфель по продажам физлицам, по ОМС и ДМС, присутствие в основных ценовых сегментах. В 2022 году группа наметила открыть более 10 клиник, развивать сети медофисов SmartLab, расширять лабораторные мощности.

За первые девять месяцев 2022 года выручка «Медси» выросла на 20,2% к аналогичному периоду 2021 года – до 26,2 млрд рублей. Рост обеспечила консолидация ранее приобретенных клиник в регионах и восстановление пациентопотока. Чистая прибыль при этом сократилась вдвое, до 1,2 млрд рублей.

Чистый долг «Медси» в то же время вырос на 83,3% до 11,3 млрд рублей. Сыграли свою роль реализация инвестпрограммы и вложения в формирование запасов.

В приложенных к проспекту отчетах группы приведена дебиторская задолженность крупнейшего клиента «Медси» – ТФОМС Московской области. С 2017 года задолженность росла и на конец 2019 года составляла 3,8 млрд рублей, но к концу 2021 года снизилась до 1,3 млрд рублей.

По итогам 2021 года «Медси» заняла первое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России».