Производственные аптеки просят о субсидиях на развитие

Новый закон о производственных аптеках не решает их проблем. Для поддержания их рентабельности необходимы меры поддержки — специальные тарифы ЖКХ и лабораторий, снижение цен на субстанции и субсидии на обновление оборудования. Эти условия нужно предусмотреть в законодательной базе, которая будет разрабатываться до 1 сентября 2023 года. Об этом и о других проблемах фармрозницы шла речь на межрегиональной конференции «Фармпрозрение-2022» для руководителей аптек, организованной ассоциацией «СоюзФарма».

Какие изменения нужны производственным аптекам

Одна из главных проблем производственных аптек, по словам директора компании «Семейная аптека» (Чебоксары) Михаила Степанова, — тарифы ЖКХ. Дело в том, что они рассчитываются исходя из занимаемой площади — для помещения площадью 275 м2 ежемесячная оплата в среднем составляет 75 тыс. руб. «Полагаю, что производственные аптеки можно выделить в отдельную группу, для которой установить пониженные коэффициенты или специальные тарифы», — предложил он.

Еще одна затратная статья расходов — высокая стоимость услуг аналитических лабораторий. Минимальные затраты аптеки на проверку на пирогенность, стерильность, производственный контроль и т.д. в 2021 году были 80 тыс. руб. в год, в текущем году они выросли до 100 тыс. руб. В этой области можно было бы также установить отдельные тарифы для производственных аптек, полагает Степанов.

Он также обратил внимание на резкий рост стоимости сырья. Например, если в 2021 году вазелин стоил 187 руб., то после мая 2022 года цена на него выросла до 335 руб., на глицерол — с 350 до 765 руб. за этот же период. Несмотря на стабилизацию валютных курсов цены поставщиков остались на прежнем уровне.

По мнению Степанова, отрасль производственных аптек нуждается в субсидировании, необходимы гранты на обновление оборудования, привлечение молодых сотрудников.

Есть и законодательные ограничения. Приказ Минздрава № 751-н дает право изготавливать установленный перечень лекарств, но ФЗ-61 запрещает готовить зарегистрированные препараты. Аптеки предлагают ослабить действие ст.56 ФЗ-61, чтобы они могли готовить достаточно примитивные по составу лекарства, например, раствор фурацилина, хлоргексидина и др.

Регулятор готов помогать

Представители регуляторов рассказали о готовности к диалогу с отраслью. Так, по словам начальника отдела регулирования цен на лекарственные препараты ФАС Дарьи Старых, служба планирует через портал Госуслуг уведомлять всех субъектов обращения лекарственных средств о проведении в регионе экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности при установлении оптовых и розничных надбавок. Кроме того, ФАС намерена использовать информацию мониторинга движения лекарственных средств для эффективного расчета надбавок, соответствующее соглашение с ЦРПТ служба подпишет в ближайшее время.

ФАС также предлагает внести изменения в Постановление Правительства № 865, регулирующее регистрацию цен ЖНВЛП. Поправки понадобились из-за разрешения ввоза в Россию лекарств в иностранной упаковке для устранения дефектуры. По мнению антимонопольного органа, стоимость лекарств в иностранной упаковке должна также регулироваться, как и на препарат в российской упаковке, если это МНН входит в ЖНВЛП.

Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Крупнова напомнила о новом реестре лицензий. Сейчас Росздравнадзор тесно работает с Росреестром, чтобы дать аптекам возможность вручную вносить адреса в случае неточности в госданных. Она обратила внимание на небольшую деталь, которая может значительно осложнить жизнь аптек. В своих данных они должны проследить, чтобы в номерах лицензий они не путали цифру «0» и букву «О». Теперь везде должна быть только цифра.

Крупнова рассказала, что сотрудники Росздравнадзора при проверках должны быть нацелены на помощь. Они должны приходить в аптеку с мыслью разъяснить и рассказать, а не наказать. Она предупредила, что этот процесс перестройки мышления проверяющих будет небыстрым.

Вопросы по маркировке остаются

По словам руководителя товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егора Жаворонкова, теперь если Росздравнадзор заблокировал обращение какой-либо серии, то все субъекты обращения лекарств, в том числе аптеки, должны быть уведомлены об этом в кратчайшие сроки. Обычно на это уходит не более суток после решения надзорного органа. «Если в момент блокировки препарат был у дистрибьютора, то вы просто не сможете принять его, если же препарат у вас на полке, то вам необходимо запустить процесс возврата поставщику», — пояснил он.

Тем не менее многие участники конференции таких уведомлений пока не получали. Жаворонков рекомендовал внимательно посмотреть личный кабинет, а также обсудить этот вопрос с поставщиком.

Руководителей аптек волнует также вопрос готовности системы к тому моменту, когда уведомительный характер прекратит свое действие. Представитель ЦРПТ рассказал, что у разных юрлиц разная степень готовности, но в целом все должно быть нормально.

Неожиданно для Жаворонкова выяснилось, что многие аптеки сканируют каждую упаковку при приемке и не пользуются возможностью сканирования группировочного кода для всей коробки препаратов. Он посоветовал аптекам обратиться к поставщикам программного обеспечения, которые должны настроить соответствующую функцию.

Фото: fanjianhua/ru.freepik.com

Елена Калиновская

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