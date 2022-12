Производственные аптеки просят о субсидиях на развитие » Непал внес в черный список 16 индийских компаний из-за несоблюдения стандартов производства Непал внес в черный список 16 индийских фармацевтических компаний. Согласно заявлению департамента по контролю за обращением лекарственных средств, их продукция не соответствует стандартам производства препаратов ВОЗ. Департамент по контролю за обращением лекарственных средств Непала внес в черный список 16 индийских фармацевтических компаний. Регулятор заявил, что продукция предприятий не соответствует стандартам производства препаратов ВОЗ, пишет BQ Prime. Департамент обратился к местным агентам, поставлявшим лекарства, немедленно отозвать их. Препараты компаний теперь не могут импортироваться или распространяться в Непале, приводит портал сообщение регулятора. В перечне представлены такие компании: Divya Pharmacy, Radiant Parenterals Ltd, Mercury Laboratories Ltd, Alliance Biotech, Captab Biotec, Aglowmed Ltd, Zee Laboratories, Daffodils Pharmaceuticals, GLS Pharma, Unijules Life Science, Concept Pharmaceuticals, Shree Anand Life Sciences, IPCA laboratories, Cadila Healthcare Ltd, Dial Pharmaceuticals, Mackur laboratories. Также департамент попросил дистрибьюторов отозвать дезинфицирующие средства для рук объемом 500 мл и 5 л, произведенные индийской компанией Global Healthcare. В апреле и июле департамент направлял группу инспекторов в Индию для проверки производственных мощностей компаний, которые подали заявки на поставку своей продукции в Непал. Ранее Комитет по здравоохранению парламента Гамбии заявил, что индийская компания Maiden Pharmaceuticals несет ответственность за смерть в африканской стране как минимум 70 детей, употреблявших ее средство от кашля, которое вызывало почечную недостаточность. В октябре ВОЗ предупредила о рисках, связанных с четырьмя сиропами от кашля компании. После чего индийский Совет по продвижению фармацевтического экспорта приостановил членство Maiden Pharmaceuticals, а Минздрав начал расследование. В 2014 году она была в числе 66 других индийских компаний, попавших в черный список правительства Вьетнама за нарушение правил контроля качества в отношении лекарств.

Фото: wirestock/ru.freepik.com Артем Косенок

pharmvestnik