Непал внес в черный список 16 индийских компаний из-за несоблюдения стандартов производства

Также департамент попросил дистрибьюторов отозвать дезинфицирующие средства для рук объемом 500 мл и 5 л, произведенные индийской компанией Global Healthcare.

В апреле и июле департамент направлял группу инспекторов в Индию для проверки производственных мощностей компаний, которые подали заявки на поставку своей продукции в Непал.

Ранее Комитет по здравоохранению парламента Гамбии заявил, что индийская компания Maiden Pharmaceuticals несет ответственность за смерть в африканской стране как минимум 70 детей, употреблявших ее средство от кашля, которое вызывало почечную недостаточность. В октябре ВОЗ предупредила о рисках, связанных с четырьмя сиропами от кашля компании. После чего индийский Совет по продвижению фармацевтического экспорта приостановил членство Maiden Pharmaceuticals, а Минздрав начал расследование. В 2014 году она была в числе 66 других индийских компаний, попавших в черный список правительства Вьетнама за нарушение правил контроля качества в отношении лекарств.

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Артем Косенок

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