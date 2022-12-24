Финансовый директор MorphoSys Сунг Ли покинет компанию

Немецкая фармацевтическая компания MorphoSys объявила о том, что ее финансовый директор Сунг Ли покинет компанию по личным причинам в марте. Руководство фирмы ищет преемника Сунга.

Компания потерпела серьезную неудачу в ноябре, когда лекарство-кандидат от болезни Альцгеймера, которое она разрабатывала вместе с Roche, не смогло замедлить прогресс болезни, отнимающей память, в двух отдельных испытаниях, пишет Reuters.

«Мы понимаем желание Сунга вернуться в Калифорнию и важность его личных обязательств», – сказал глава компании Марк Клюзель.

Сунг Ли присоединился к MorphoSys и переехал в Германию из США в феврале 2021 года. Он сыграл важную роль в навигации по сложному рынку и конкурентной среде после первого коммерческого запуска препарата компании.

gxpnews