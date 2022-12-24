В России в 2022 году на 0,3% снизились цены на лекарства

За 11 месяцев 2022 года цены на лекарства в России снизились на 0,3%, ситуация на рынке стабилизировалась. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, сославшись на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову.

«К концу года зафиксирована позитивная динамика уровня цен на лекарственные препараты в розничном сегменте, что говорит о стабилизации обстановки на рынке. Кроме того, второй год подряд отмечается снижение розничных цен на импортные препараты в амбулаторном сегменте. По итогам 2021 года было отмечено снижение цен на 1,6%, за 11 месяцев текущего года снижение цен составило 0,3%», – цитирует сообщение ТАСС.

За год цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты изменились на 2,3%, заявил в конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

gxpnews