«Биннофарм Групп» привела почти половину своего портфеля РУ в соответствие требованиям ЕАЭС

181 регистрационное удостоверение (РУ), или около половины активного портфеля лекарственных препаратов российской фармацевтической компании «Биннофарм Групп», уже приведено в соответствие требованиям международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Всего в портфеле компании 450 регистрационных удостоверений, сообщили в пресс-службе «Биннофарм Групп».

«Наша компания открыла свои представительства в шести странах СНГ, три из них открыты в государствах ЕАЭС – Армении, Беларуси и Казахстане. В планах – открытие представительства в Киргизии. Мы расширяем свое присутствие в странах ЕАЭС, поэтому наша деятельность соответствует всем регуляторным требованиям, установленным на территории союзных государств», – прокомментировал гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Лекарственные препараты, зарегистрированные в соответствии с законодательством государств-членов, должны быть приведены в соответствие требованиям международных договоров и актов Евразийского экономического союза до 31 декабря 2025 года, отметили в компании.

«По данным Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ, в настоящее время в России зарегистрировано более 15 тысяч лекарственных препаратов, из них более тысячи приведено в соответствие требованиям ЕАЭС – примерно пятая часть из них приходится на препараты компании „Биннофарм Групп”», – добавили в пресс-службе.

Как стало известно ранее, выручка «Биннофарм Групп» за девять месяцев 2022 года увеличилась на 12,2%.

gxpnews