BioNTech отправила в Китай 11 500 доз вакцины от COVID-19

BioNTech и китайская фармацевтическая группа Shanghai Fosun Pharmaceutical поставили в Китай 11 500 доз вакцины от COVID-19 для первоначального введения немецким экспатриантам, что стало первой иностранной вакциной против коронавируса, отправленной в страну. Об этом пишет Reuters.

Компания заявила, что поставка, прибывшая в Китай 21 декабря, содержала как оригинальную вакцину против COVID-19, нацеленную на исходный штамм коронавируса, так и обновленную вакцину, нацеленную на подварианты омикрона BA.4 и BA.5.

Ожидается, что вакцины будут доступны в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньяне и Чэнду.

Вакцины BioNTech будут отправлены немецким компаниям в Китае, а также в посольства, и ведутся переговоры с правительствами других стран Европейского союза о передаче их гражданам других национальностей, сообщил источник издания, знакомый с ситуацией.

gxpnews