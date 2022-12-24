«Система-БиоТех» патентует и выводит на рынок 12 препаратов

«Система-БиоТех» (R&D-лаборатория, занимающаяся научными разработками в области молекулярной биологии, генетики и клеточных технологий, входит в АФК «Система») разработала и планирует вывести на российский рынок 12 инновационных натуральных комплексов-препаратов, направленных на профилактику и коррекцию ряда многофакторных социально значимых заболеваний: нарушений репродуктивной функции, жирового обмена, атеросклероза, артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушения когнитивных функций головного мозга, а также на профилактику болезней старения центральной нервной системы.

Компания подала заявку на патент на эти препараты в Федеральный институт промышленной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе «Системы-БиоТех».

Препараты-модуляторы эпигенетических и метаболических процессов в организме учитывают индивидуальные генетические особенности человека. Коррекция и профилактика заболеваний происходят с помощью воздействия на молекулярные процессы, лежащие в их основе, пояснили в компании.

«Мы специализируемся на изучении генетических особенностей человека и разработке продуктов, которые лежат в основе 4П-медицины. Ее принципы подразумевают предикцию и предотвращение потенциальных заболеваний методами профилактики. На основе данных международных и российских генетических исследований мы разработали систему подбора наиболее эффективных модуляторов клеточных процессов, лежащих в основе проявления ряда заболеваний. Уникальность наших модуляторов заключается в четко подобранной дозировке компонентов с доказанными механизмами действия, взаимно дополняющих друг друга в составе комплекса. В данный момент им нет аналогов в России. Мы выводим на рынок эти современные уникальные качественные российские продукты и надеемся, что уже скоро у миллионов людей появится доступ к этим препаратам, направленным на повышение качества жизни человека», – рассказал гендиректор «Системы-БиоТех» Артем Сиразутдинов.

Разработанные компанией модуляторы будут производиться в России на площадках партнеров и могут быть включены в рекомендации для профилактики и лечения социально значимых заболеваний, добавили в пресс-службе.

Как стало известно ранее, компания «Система-БиоТех» разработала ДНК-тест PreMama, который анализирует 48 генов в ДНК женщины, отвечающих за гормональные нарушения и нарушения имплантации, осложнения беременности и предрасположенность к тромбофилии и другие причины.

gxpnews