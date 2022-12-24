FDA одобрило препарат на основе моноклональных антител Roche для лечения ковида

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило моноклональное антитело для лечения COVID-19 компании Roche, сообщает компания.

Внутривенный противовоспалительный препарат Actemra® (tocilizumab) представляет собой моноклональное антитело, которое уменьшает воспаление. Лекарство было одобрено в 2010 году для терапии ревматоидного артрита. Согласно заявлению Roche, это первое одобренное FDA моноклональное антитело для лечения COVID-19, рекомендуется для использования в виде однократной 60-минутной внутривенной инфузии.

FDA разрешило экстренное использование Actemra в июне прошлого года для лечения тяжелых случаев COVID-19.

В ноябре регулятор отозвал разрешение на лечение коронавируса препаратом на основе моноклональных антител Eli Lilly, бебтеловимабом, заявив, что он не эффективен против доминирующих подвариантов омикрона BQ.1 и BQ.1.1. По данным правительства страны, на эти подварианты на прошлой неделе приходилось около 69% случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах, отмечает Reuters.

gxpnews