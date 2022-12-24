BioNtech объявила о начале испытаний вакцины-кандидата от герпеса

Компания BioNtech объявила о начале испытаний вакцины-кандидата от герпеса BNT163, предназначенной для предотвращения поражений половых органов, сообщил немецкий фармпроизводитель. Отмечается, что препарат получил первый пациент.

Вакцина-кандидат предназначена для предотвращения ВПГ-2, вируса простого герпеса, вызывающего генитальный герпес, и потенциально ВПГ-1, который вызывает оральный герпес и может привести к генитальному герпесу.

Препарат является результатом исследовательского сотрудничества между Университетом Пенсильвании и BioNtech, стартовавшего в 2018 году и направленного на разработку новых мРНК-вакцин для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Компания в своем сообщении добавила, что планирует привлечь 100 человек в возрасте от 18 до 55 лет для участия в первой фазе испытаний препарата.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, число людей в возрасте от 15 до 49 лет, инфицированных ВПГ-2, составляет около 500 млн.

gxpnews