МЧС получит 441 тысячу рублей на доставку Спутника Лайт в Южную Осетию

В распоряжении правительства указано, что средства выделяются «в целях срочной гуманитарной помощи Республике Южная Осетия в борьбе с новой коронавирусной инфекцией».

Власти Южной Осетии количество заболевших COVID-19 в открытом доступе не публикуют. По последним официальным данным, представленным в феврале 2022 года, в стране выявлен 13 101 случай заражения. Всего в Южной Осетии проживают около 53,5 тысячи человек.

В начале декабря Правительство России также распорядилось выделить до 56,6 млн рублей МЧС на поставку Спутника Лайт в Республику Джибути (страна в Восточной Африке). Из общей суммы до 39,4 млн рублей направят на закупку 100 тысяч доз вакцины у НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, 24 термоконтейнеров и 100 тысяч одноразовых шприцев. Еще 17,2 млн рублей МЧС получит на оплату расходов по доставке этих грузов в Джибути.

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ зарегистрировали в России вакцину Спутник Лайт (первый компонент вакцины Спутник V) 6 мая 2021 года. Препарат разработан на основе рекомбинантного аденовируса человека 26-го серотипа. Среди производителей Спутника Лайт – «Биннофарм», «Генериум», «Лекко», «Фармстандарт-УфаВита», «Биокад», «Р-Фарм» и «Фармасинтез».