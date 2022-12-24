ФРП отзовет иск на 560 млн рублей к производителю аппаратов ИВЛ «Ростеха»

Как сообщили Vademecum в концерне «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), структурой которого выступает УПЗ, весной 2020 года между предприятием и ФРП был заключен договор займа на общую сумму 1,6 млрд рублей для расширения производства предприятия.

«Возврат заемных средств частично осуществлен АО «УПЗ» несвоевременно. В связи с несвоевременным возвратом [в декабре 2022 года. – Vademecum] ФРП обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании суммы невозвращенного займа в размере 400 млн рублей, а также неустойки в размере 159,48 млн рублей. По состоянию на 22 декабря 2022 года задолженность по основному долгу и уплате процентов оплачена», – отметили в КРЭТ. По словам представителя компании, требования по неустойке будут урегулированы в ходе судебного разбирательства «с учетом несоразмерности неустойки», в том числе «посредством заключения мирового соглашения».

«По итогам переговоров с компанией вопрос урегулирован в досудебном порядке. Иск будет отозван. Стороны претензий друг к другу не имеют. В рамках проекта, профинансированного фондом, компания успешно нарастила объемы выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких», – подтвердил Vademecum представитель ФРП.

В картотеке арбитражного суда информация об отзыве иска пока не отражена.

В конце марта 2020 года Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на закупку 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Единственным поставщиком было назначено АО «КРЭТ» (входит в ГК «Ростех»).

ФРП одобрил заем в 1,6 млрд рублей Уральскому приборостроительному заводу в апреле 2020 года. На эти средства планировалось в 10 раз нарастить производство аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М»: более 5 тысяч единиц продукции до конца мая 2020 года и 15 тысяч аппаратов – в течение года.

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2020 году выручка АО «УПЗ» составила 18,5 млрд рублей, чистая прибыль – 2,7 млрд рублей. За год структуры «Ростеха» законтрактовали ИВЛ на общую сумму 14,8 млрд рублей.

Фото: rostec.ru

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