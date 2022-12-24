Росздравнадзор связал дефицит ибупрофена для детей с сезонным спросом

В Росздравнадзоре сообщили, что отсутствие отдельных брендов ибупрофена для детей связано с сезонным спросом. Вместе с тем в надзорном органе отмечают, что на рынке достаточно аналогов этого препарата. Ранее «ФВ» писал, что «Нурофена для детей» нет или мало в наличии в крупных интернет-аптеках, на сложность с покупкой жалуются пациенты из разных регионов в специализированных телеграм-каналах.

Росздравнадзор связал отсутствие отдельных брендов ибупрофена для детей в форме суспензии для приема внутрь с сезонным спросом. Однако в надзорном органе отмечают, что на российском рынке достаточно аналогов препарата: общий ввод в гражданский оборот разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 млн упаковок, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«Производство и поставки продолжаются. Отсутствие в конкретной аптеке препарата с конкретным торговым наименованием не является признаком дефицита и связано с повышенным спросом со стороны населения в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Работники аптеки всегда предложат в качестве альтернативы другой препарат с тем же действующим веществом и терапевтическим эффектом», – говорится в сообщении.

По данным системы маркировки лекарственных препаратов, которые приводит надзорный орган, остатки препарата составляют более 8,5 млн упаковок. Это обеспечивает более чем полугодовую потребность, отметили в Росздравнадзоре.

Ранее «ФВ» писал, что доля препарата «Нурофен для детей» компании Reckitt Benckiser в общих продажах МНН ибупрофен в форме суспензии снизилась с 88—90% в январе — октябре 2019—2021 годов до 68% за этот же период 2022 года. Продажи препарата в упаковках уменьшились на 18%. По сравнению с прошлым годом продажи суспензий всех торговых наименований, за исключением «Нурофена для детей», выросли на 238% в упаковках и на 300% в рублях. Одной из причин такого роста могла стать дефектура «Нурофена для детей». Препарата нет или мало в наличии в крупных интернет-аптеках, на сложность с покупкой жалуются пациенты из разных регионов в специализированных телеграм-каналах.

В ООО «Рекитт Бенкизер» сообщили, что знают про ситуацию с препаратом. Там заверили, что поставки препарата продолжаются и в ближайшее время препарат снова будет в наличии. Дефектуру препарата в компании связывают с высоким спросом.

Фото: prostooleh/ru.freepik.com

Артем Косенок

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