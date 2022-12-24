В ЕЭК утвердили перечень препаратов для локализации на территории союза до 2024 года

В ЕЭК утвердили перечень препаратов и субстанций, которые должны быть локализованы на территории союза до 2024 года. Однако он имеет только рекомендательный характер.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила Рекомендацию о перечне лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения, производство которых рекомендуется обеспечить в Евразийском экономическом союзе до 2024 года. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Итоговая версия документа пока не опубликована. Проект документа был представлен для общественного обсуждения в ноябре. В этой редакции перечень включал в себя 857 МНН и 518 наименований субстанций.

Сейчас перечень имеет только рекомендательный характер, но не стоит исключать, что в будущем он сможет взять на себя более серьезные функции в случае более глубокой интеграции в рамках Евразийского союза, отметила советник адвокатского бюро «Трубор» Мария Борзова.

Предполагается, что перечень станет отправной точкой обеспечения лекарственной безопасности союза, указал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Перечень разработан в рамках реализации плана мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств ЕАЭС стратегически важными лекарствами и фармсубстанциями, утвержденного главами правительств государств-членов в ноябре прошлого года. Помимо формирования перечня план включает в себя проработку вопроса организации совместного производства вакцин, подготовку предложений о финансировании кооперационных проектов в сфере производства лекарств и фармсубстанций, проработку применения мер таможенно-тарифного регулирования и другие мероприятия.

Маргарита Грошева

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