Минздрав получил заявку на регистрацию кожного теста на иммунитет к COVID-19

НИИ эпидемиологии и микробиологии имена Пастера Роспотребнадзора подал документы на регистрацию препарата «КоронаДерм-PS». Препарат представляет собой раствор для внутрикожного введения и предназначен для определения клеточного иммунитета к возбудителю COVID-19. Процедура тестирования напоминает реакцию Манту.

Минздрав получил заявку на регистрацию препарата «КоронаДерм-PS». Запись об этом появилась в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат разработан НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.

«КоронаДерм-PS» – это раствор для внутрикожного введения объемом 0,2 мл. Препарат содержит рекомбинантный коронавирусный аллерген, который состоит из иммуногенных (вызывающих иммунный ответ) участков белков коронавируса. Вызвать заболевание сам препарат не может.

Положительный тест означает, что у человека есть клеточный иммунитет. Отрицательный указывает на то, что ему нужно вакцинироваться либо ревакцинироваться.

Сейчас проверить клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 можно только в специализированных лабораториях.

По данным реестра клинических исследований, препарат прошел I—II фазы испытаний. В них изучали безопасность и реактогенность «КоронаДерм-PS». Также оценивалась специфическая активность препарата. В исследовании принимали участие 460 добровольцев.

Ранее «ФВ» писал о начале клинических испытаний кожного теста «КоронаДерм-PS». Директор НИИ имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян отмечал, что процедура тестирования напоминает всем известную реакцию Манту.

Также Тотолян сообщал ТАСС, что в ближайшее время планируется регистрация разработки. После регистрации кожного теста у людей может появиться возможность проверить свой Т-клеточный иммунитет к COVID-19 в поликлинике, отметил он.

Фото: ru.freepik.com

Вероника Догузова

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