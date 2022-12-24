ВОЗ заявила о дефиците антибиотиков в мире из-за роста числа инфекционных заболеваний

Всемирная организация здравоохранения сообщила о нехватке в мире антибиотиков. Так, дефицит наблюдается в США, Канаде и большинстве стран Евросоюза. ВОЗ связывает это с ростом количества инфекционных заболеваний после отмены коронавирусных ограничений.

Рост количества инфекционных заболеваний после отмены коронавирусных ограничений привел к дефициту антибиотиков во всем мире. Речь, в частности, идет о пенициллине и амоксициллине. Об этом заявила руководитель группы ВОЗ по снабжению лекарствами и обеспечению доступа к ним Лиза Хедман, ее слова передает Financial Times.

Нехватку препаратов испытывают 80% из 35 стран, данные по которым собирает ВОЗ. В частности, о дефиците амоксициллина заявляли в США и Канаде. Также с нехваткой антибиотиков столкнулись 25 из 27 стран Евросоюза. О ситуации в бедных или небольших странах известно меньше. По словам Хедман, такие государства могут пострадать сильнее, особенно если их валюта обесценилась и им приходится закупать лекарства на открытом рынке.

Чтобы создать достаточное количество препаратов, нужно несколько месяцев, отметила Хедман. В числе основных причин дефицита называются снижение спроса на антибиотики во время пандемии COVID-19, разрыв цепочек поставок и рост цен на энергоносители, который отражается на прибыли производителей.

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Артем Косенок

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