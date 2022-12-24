Moderna и правительство Британии договорились о создании центра по производству вакцин на основе мРНК

Компания Moderna заключила соглашение с правительством Великобритании о создании центра по разработке и производству вакцин на основе мРНК, сообщает Pharmaceutical Technology.

Moderna инвестирует в разработку вакцин и построит современный центр производственной мощностью до 250 млн доз вакцин в год. Речь идет не только о вакцинах против COVID-19, но и против других респираторных заболеваний, таких как грипп и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).

В рамках сотрудничества компания также поддержит экосистему здравоохранения и науки мРНК в стране. Отмечается, что новый центр позволит в быстром порядке нарастить производство вакцин в случае пандемии.

Ожидается, что центр по производству вакцин будет введен в эксплуатацию к 2025 году, а строительство объекта начнется в начале следующего года.

«Наше новое ультрасовременное предприятие перенесет производство мРНК в Великобританию, предоставив местному населению доступ к возможностям реагирования на пандемию с помощью вакцин Moderna от COVID-19 и будущих кандидатов на вакцины против респираторных вирусов», – отметил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

В октябре этого года компания подписала соглашение с альянсом Gavi о поставках вакцин против коронавируса в страны с низким уровнем дохода при поддержке Gavi COVAX Advance Market Commitment.

gxpnews