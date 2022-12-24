Мурашко поручил регионам проверить обеспечение больниц лекарствами перед новогодними праздниками

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал российским регионам проконтролировать обеспеченность больниц, поликлиник и аптек лекарствами для лечения коронавируса, гриппа и ОРВИ на новогодних праздниках.

Отмечается, что 23 декабря министр провел заседание оперативного штаба ведомства с участием руководителей органов управления здравоохранением регионов, посвященное подготовке медицинской службы к работе в период новогодних и рождественских праздников.

«Субъектам РФ рекомендовано взять на контроль обеспеченность стационаров, амбулаторного звена и аптек лекарственными препаратами для лечения COVID-19, гриппа, ОРВИ», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве призвали власти регионов организовать выдачу лекарств льготным категориям граждан из расчета на период до окончания праздничных дней уже в декабре, а также обеспечить доступность паллиативной помощи и необходимых обезболивающих лекарственных препаратов.

Также в Минздраве призвали провести информационно-разъяснительные мероприятия в СМИ с привлечением ведущих специалистов регионов о вреде злоупотребления алкоголем и связанных с ним рисках отравлений, травмах и ДТП, а также о пользе физической активности и преимуществах здорового образа жизни для благополучия человека.

gxpnews