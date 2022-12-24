MSD и Kelun-Biotech за 9,3 млрд долларов разработают препарат от рака

MSD и китайская Kelun-Biotech заключили соглашение о разработке препарата от рака на 9,3 млрд долл. Согласно соглашению, Kelun-Biotech предоставила MSD эксклюзивные лицензии на исследования, разработку, производство и коммерческую реализацию семи конъюгатов антитело-лекарственное средство.

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) сообщила о подписании соглашения с Kelun-Biotech по разработке семи экспериментальных конъюгатов антитело-лекарственное средство (ADC) для лечения рака.

«Прогресс в технологиях ADC приводит к появлению нового поколения кандидатов, предназначенных для более точного нацеливания и доставки мощных противоопухолевых агентов к опухоли», — рассказал президент исследовательских лабораторий MSD Дин Ли.

Согласно соглашению, Kelun-Biotech предоставила MSD эксклюзивные лицензии на исследования, разработку, производство и коммерческую реализацию препаратов ADC. Также компания получит эксклюзивные возможности для получения дополнительных лицензий для ADC-кандидатов. Kelun-Biotech сохраняет за собой право проводить исследования, разрабатывать, производить и коммерциализировать в материковом Китае, Гонконге и Макао.

Kelun-Biotech получит авансовый платеж в размере 175 млн долл. Также компания имеет право на получение будущих платежей за разработку, регулирование и продажи на общую сумму до 9,3 млрд долл., если не сохранит за собой права материкового Китая, Гонконга и Макао на опционные ADC, и все кандидаты получат одобрение регулирующих органов, а также многоуровневые роялти с чистых продаж любого коммерциализированного продукта ADC. MSD также намерена инвестировать в акционерный капитал Kelun-Biotech.

Kelun-Biotech — дочерняя компания китайской Sichuan Kelun Pharmaceutical. В мае MSD заключила с последней соглашение по разработке противоопухолевого препарата, писал «ФВ». Общая сумма сделки — 1,5 млрд долл. MSD получит права на неизвестный за пределами Китая, Гонконга, Макао и Тайваня препарат.

Артем Косенок

pharmvestnik