Мишустин заявил о выделении 70 млрд рублей фонду «Круг добра»

Правительство собирается выделить фонду «Круг добра» грант размером почти 70 млрд руб., заявил премьер-министр. В 2021 году на закупку препаратов было направлено 30,8 млрд руб., в 2022 году — 63,2 млрд руб.

Правительство выделит фонду «Круг добра» грант почти на 70 млрд руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, при необходимости — и за пределами России, а также нужными им лекарствами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации», — сообщил он.

Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году по поручению президента. Он финансируется за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с заработков свыше 5 млн руб. в год. В 2021 году на закупку препаратов было направлено 30,8 млрд руб., в 2022 году — 63,2 млрд руб. Всего за два года существования «Круг добра» направил на лекарственное обеспечение детей с орфанными заболеваниями 94 млрд руб.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин утвердил новые полномочия фонда. Теперь «Круг добра» будет также помогать подопечным в возрасте до 19 лет, а не до 18, как было раньше. Он также предложил расширить мандат фонда, увеличив список заболеваний.

Фото: unsplash.com

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