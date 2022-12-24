«Гемотест» назвал самые распространенные отклонения в анализах россиян

Первичная диагностика в рамках национальной программы «Гемотест» включает несколько комплексов для оценки состояния основных органов и систем. На первом месте в статистике отклонений – показатели сердечно-сосудистой системы. Согласно результатам исследований первых участников программы, у 71% обследованных обнаружен повышенный уровень холестерина. Уровень триглицеридов повышен практически у каждого второго (42% пациентов). Такие показатели сигнализируют о нарушении обмена жиров в организме, что создает риск для здоровья кровеносных сосудов.

«Липидный обмен нарушается по разным причинам, например, из-за особенностей питания, генетических особенностей, курения, малоподвижного образа жизни. Эти нарушения приводят к атеросклерозу – крайне опасному заболеванию кровеносных сосудов, которое долго протекает без симптомов и становится причиной таких сердечно-сосудистых катастроф, как инфаркт и инсульт. Проблемы появляются уже в молодом возрасте, например, в рамках программы тысячи наших пациентов в возрасте от 18 до 45 лет узнали о повышенном холестерине и триглицеридах. Это дает возможность вовремя принять меры и защитить себя от серьезных сердечно-сосудистых катастроф в будущем», – сообщила руководитель департамента медицинского маркетинга Лаборатории «Гемотест» Татьяна Иванова.

На втором и третьем месте в статистике отклонений – показатели состояния щитовидной железы и маркеры сахарного диабета. Так, у каждого второго обследованного уровень тиреотропного гормона (ТТГ) выше нормы (у 48% пациентов). Уровень глюкозы крови повышен у 37% пациентов.

«Как минимум каждый второй человек, сдавший анализ на ТТГ в рамках программы, получил сигнал, что с щитовидной железой есть проблемы. Для населения нашей страны это распространенная патология, так как с пищей и водой в организм поступает недостаточное количество йода – именно это вещество нужно для нормальной работы эндокринного органа. Щитовидная железа управляет обменом веществ и энергии в каждой клетке, поэтому от ее состояния зависит здоровье всего организма», – говорит эксперт «Гемотеста».

Результаты исследований не являются диагнозом, но сигнализируют о наличии проблемы. Правильную интерпретацию анализов и рекомендации по лечению может дать только врач.

«В случае обнаружения отклонений «Гемотест» предлагает участникам программы бесплатную консультацию специалиста и программу дополнительного обследования. Вовремя диагностировать нарушения в состоянии здоровья и исправить их на ранней стадии значительно легче, чем бороться с серьезными заболеваниями», – говорит Татьяна Иванова.

Национальная программа по защите здоровья населения запущена Лабораторией «Гемотест» в октябре 2022 года во всех отделениях на территории Российской Федерации. Медицинские эксперты компании разработали уникальную систему диагностики самых распространенных патологий, которые лидируют в числе причин смертности и инвалидизации населения страны. По специальной цене 190 рублей доступны на выбор комплексы: «Печень, почки и железо», «Сердце и сосуды» и «Щитовидка и глюкоза».*

Все участники программы получают 20% скидку на широкий спектр дополнительных исследований и диагностических услуг, включая электрокардиограмму и ультразвуковую диагностику, а также имеют возможность записаться на бесплатную очную или телемедицинскую консультацию врача.

*взятие биоматериала оплачивается отдельно.



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