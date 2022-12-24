Экс-директор по продажам GE Healthcare возглавил Unim

Изменения в структуре руководства Unim появились в ЕГРЮЛ 21 декабря 2022 года. Николай Шум – бывший финансовый директор глобального мейджора GE Healthcare, также руководил продажами сервиса GE Healthcare в России/СНГ. В 2012 году Шум возглавил СП «Ростеха» и GE по локализации медоборудования «ДжиИ-РТ Медпром», однако проект не был реализован. В октябре 2022 года Николай Шум стал руководителем компании «Дата Тайм», входящей в контур «Т-Медика», а месяц спустя возглавил еще одну структуру холдинга – инвестиционную компанию «ТМ Инвест».

Компания Unim основана Алексеем Ремезом в 2013 году, с 2015 года является резидентом «Сколково», в 2017 году открыла собственную лабораторию. Всего в стартап на начальном этапе вложили около $1,4 млн, инвесторами в числе прочих выступали Medme и Фонд развития интернет-инициатив. В августе 2022 года инвестиционный холдинг «Ташир Медика» приобрел 100% компании Unim, выкупив доли инвесторов и гендиректора (Алексея Ремеза). Сумма сделки не раскрывалась, эксперты оценивали покупку в 150–250 млн рублей.

В конце сентября Алексей Ремез покинул должность гендиректора. Он пообещал Vademecum остаться в совете директоров компании, сосредоточившись на новом проекте за пределами Unim – развитии сети амбулаторных клиник Reztom с акцентом на ДМС.

Unim разрабатывает цифровые решения для цитологической и патоморфологической диагностики (основное – программное обеспечение Digital Pathology), проводит гистологические, иммуногистохимические и иммуноцитохимические исследования. В январе 2022 года Unim подписала соглашение с ГК «Медси» о централизации онкодиагностики в клиниках сети на базе Digital Pathology. В сентябре 2022 года компания инвестировала 10 млн рублей в масштабирование лаборатории и закупку медоборудования. Площадь лаборатории увеличилась вдвое – до 270 кв. м. В компании рассчитывали, что мощность вырастет с 250 до 450 анализов в день и достигнет 14 тысяч диагностических случаев в месяц.

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «Юним» в 2021 году составила 267 млн рублей, чистая прибыль – 12 млн рублей.

Фото: inplace.ru

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