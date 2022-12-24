Вакцина от ротавируса не вошла в НКПП

Президент Владимир Путин поручил в 2019 году разработать Стратегию развития иммунопрофилактики до 2035 года. Пополнить НКПП предполагалось не только вакцинами от ротавирусной инфекции и ветряной оспы, но и от папилломавирусной (в 2024 году) и менингококковой (в 2025 году) инфекций. Сейчас иммунизация от ротавируса, ветрянки и менингококковой инфекции есть только в календаре профилактических прививок по эпидпоказаниям.

Локализовать производство в России вакцины от ротавирусной инфекции собирается «Фарм Эйд» (СП «Нацимбио» и Ishvan). Cейчас компания является практически единственным поставщиком вакцины для профилактики ротавирусной инфекции в России. По данным DSM Group, за 10 месяцев этого года 99% продаж в натуральном выражении приходилось на ее Рота-V-эйд, оставшийся 1% – на Ротатек от MSD.

«Нацимбио» (в партнерстве с MSD) и «Нанолек» (в партнерстве с GSK) собирались выпускать вакцины от ветряной оспы, но оба проекта остановлены. В Минпромторге объяснили, что решения были связаны с «коммерческими аспектами и оценкой клинической эффективности препаратов». В ведомстве также отметили, что от плана по локализации зарубежных вакцин Минпромторг полностью не отказался.

Основной поставщик вакцины от ветряной оспы в Россию по итогам 10 месяцев 2022 года, по данным DSM Group, – фармкомпания GSK: на нее пришлось 67% продаж. Оставшиеся 33% приходились на вакцину MSD, но компания уже заявила о планах вывести с российского рынка свою вакцину от ветряной оспы.

Наладить выпуск в России вакцины от ВПЧ планирует «Нацимбио» (в партнерстве с MSD) и «Р-Фарм» (в партнерстве с китайской Beijing).

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и «Нанолек», по словам представителя Минпромторга, завершают разработку и проводят КИ вакцин от менингококковой инфекции и ВПЧ. Согласно графику института, вакцина от менингококковой инфекции должна быть зарегистрирована в 2025 году, от ВПЧ – в 2026 году. По данным DSM Group, продажи вакцины от ВПЧ за 10 месяцев этого года составили 321,96 тысячи упаковок (2,6 млрд рублей), от менингококковой инфекции – 500,8 тысячи упаковок (1,7 млрд рублей).

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины от ВПЧ – Гардасил от MSD и Церварикс от GSK.

Кроме того, осенью 2021 года французская Sanofi и российская компания «Нанолек» подписали соглашение о локализации на мощностях «Нанолека» вакцины против менингококковой инфекции.

Экономический ущерб от ветряной оспы в 2021 году составил 21 млрд рублей (на втором месте после острых инфекций верхних дыхательных путей), от ротавируса – почти 7 млрд рублей, от менингококковой инфекции – 121,95 млн рублей. Такие данные приводит главный эпидемиолог Минздрава Пермского края Владислав Семериков. Ущерб от ВПЧ оценить невозможно, так как такие сведения в настоящее время отсутствуют. В 2019 году экономическое бремя заболеваний, ассоциированных с ВПЧ, в России оценивалось в 63,64 млрд рублей.