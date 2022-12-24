Американские врачи просят регулятора запретить продажу ТераФлю

Все эти препараты содержат вещество фенилэфрин, его применяют для устранения заложенности носа. Лекарства отпускаются без рецепта врача. Само по себе вещество фенилэфрин безопасно, однако по результатам четырех исследований выяснилось, что Benadryl, Mucinex, Терафлю и Tylenol не облегчают заложенности носа.

Ученые из Университета Флориды еще в 2015 году в петиции просили FDA удалить фенилэфрин из списка одобренных безрецептурных лекарств. В 2016 году FDA сообщило, что рассматривает запрос, но не может принять решение, поскольку это требует «тщательного изучения и анализа».

Издание The Wall Street Journal направило запрос производителям препаратов. В Johnson & Johnson (выпускает Tylenol и Benadryl) заявили, что фенилэфрин признан FDA безопасным, в настоящее время компания изучает последние данные. В Reckitt Benckiser Group PLC (Mucinex) отметили, что соблюдают все правила. В Haleon, производящей ТераФлю, отказались от комментариев.

Препарат Tylenol является одним из самых популярных обезболивающих в США. За время существования и продаж лекарства с ним было связано несколько крупных скандалов (первый случился еще в 1982 году). Несмотря на это, препарат закрепился на рынке. Как и почему это произошло – в материале Vademecum.